An Wochenenden: Pendelzüge auf der U5 zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach Süd

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) saniert in den kommenden Monaten die sogenannten Hintergleisflächen an den Bahnhöfen Michaelibad, Quiddestraße, Neuperlach Zentrum und Therese-Giehse-Allee. Aufgrund der Arbeiten kommt es auf der Linie U5 zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach Süd von Sonntag, 12. Dezember 2021, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Juni 2021, jeweils an den Wochenenden zu Einschränkungen.

Im genannten Zeitraum wird die U5 jeweils samstags ab etwa 21 Uhr und sonntags ganztags am Innsbrucker Ring geteilt. Zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach Süd verkehrt die U5 im 20-Minuten-Takt, zwischen Innsbrucker Ring und Laimer Platz im 10-Minuten-Takt. Am Innsbrucker Ring müssen Fahrgäste über das Zwischengeschoss umsteigen.

Die MVG rät, den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit zu umfahren. Alternative Reisemöglichkeiten bestehen mit der S7 zwischen Neuperlach Süd, Giesing Bf. und Ostbahnhof, der Buslinie 55 zwischen Neuperlach Zentrum, Karl-Preis-Platz und Ostbahnhof sowie den Buslinien 139/192 zwischen Neuperlach Zentrum, Quiddestraße, Trudering und Messestadt West. Die Buslinie 55 verkehrt jeweils bis etwa Mitternacht im 10-Minuten-Takt.

Nicht betroffen von den Einschränkungen sind die Wochenenden an Weihnachten (25./26. Dezember 2021), Neujahr (1./2. Januar 2022) sowie das Wochenende 14./15. Mai 2022, an welchem die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt ist.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.