Andreas Bourani Open Air – Special Guest Vera Klima bestätigt – 13.07. im Maierhof im Kloster Benediktbeuern

Nach seiner überaus erfolgreichen Tour im Jahr 2016 und den großen Open Air Shows im Sommer 2017 hat sich Andreas Bourani für zwei Jahre eine Live-Pause gegönnt. Jetzt meldet sich der Sänger mit ausgewählten Konzertterminen im Zuge seiner „Im Sommer 2019 Tour“ zurück, erneut unter freiem Himmel. Im Maierhof im Kloster Benediktbeuern wird er am 13. Juli 2019 hautnah zu erleben sein. Als Special Guest wurde nun Vera Klima bestätigt.

Nach zwei Studioalben, der Hymne „Auf Uns“, einer weiteren No.1 Single mit „Astronaut“ zusammen mit Sido, sowie zahlreichen Auszeichnungen, u. a. 1Live Krone, Echo und Bambi, ist Andreas Bourani in der Liga der großen deutschen Popsänger angekommen. Zu Recht – seine herausragende Stimme und tiefgehenden Texte begeistern Fans und Kritiker gleichermaßen. Vor allem auch seine Qualitäten als Musiker und Entertainer, die perfekt eingespielte Band und eine faszinierende Lichtshow machen jedes Konzert von Andreas Bourani zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Werbung / Anzeige

Im Sommer 2019 wird er vor eindrucksvollen Kulissen unter freiem Himmel zu sehen sein. Seinem Publikum wird im Rahmen dieser Tour erstmalig und exklusiv neues Songmaterial präsentiert.

Als Special Guest tritt Vera Klima auf: „Ich komme aus einer musikalischen Familie“, untertreibt sie. Mit ihrem Vater und der älteren Schwester hat sie eigentlich immer schon Musik gemacht. Den ersten Musikunterricht bekam sie mit vier Jahren. Nach gut zwei Jahrzehnten Eigenregie vor und hinter dem Mikrofon, gründlichen Tour-Erfahrungen, auch bereits vor Andreas Bourani oder Max Mutzke, und einem Achtungserfolg in der digitalen Welt mit dem Lied „Schwesterherz“, schlägt Vera Klima mit „Play“ jetzt ein neues Kapitel auf. Mit dieser Single, eine entspannte Hymne zum Thema Erwartungsdruck, zeigt Vera Klima – so gehen moderne Pop-Songs auf Deutsch. Moderne Beats treffen auf Vera’s klare, unverwechselbare Stimme.

Der Maierhof

Der Innenhof des Klosters Benediktbeuern bietet unbestuhlt bis zu 4.500 Gästen Platz – in der

Vergangenheit fanden hier Open Air Konzerte von Größen wie Deep Purple, Gianna Nannini, Toto, LaBrassBanda, Haindling u.v.a. statt. Der großzügige Biergartenbereich bietet reichlich Sitzmöglichkeiten und hier wird für das leibliche Wohl der Konzertbesucher gesorgt.

Das über 1.250–jährige ehemalige Benediktinerkloster Benediktbeuern verbindet in besonderer Weise Tradition und Fortschritt, geistliches Leben und Gebet sowie Kultur und Natur. Seit 1930 wirken hier die Salesianer Don Boscos, eine katholische Ordensgemeinschaft, die sich weltweit im Sinne ihres Gründers Johannes Bosco (1815-1888) für junge Menschen einsetzt.

Das Kloster Benediktbeuern liegt am Rande des Loisach-Kochelsee-Moores mitten im bayerischen Voralpenland und ist verkehrstechnisch gut angebunden. Von München aus ist Benediktbeuern bei eigener Anfahrt in weniger als einer Stunde Autofahrt zu erreichen. Mit der Bahn vom Münchener Hauptbahnhof aus, ist Benediktbeuern direkt in etwa einer Stunde zu erreichen.

13.07.2019 Kloster Benediktbeuern – Maierhof, 19 Uhr – Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de.