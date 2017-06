Andreas Gabalier – Die „Größte VolksRock’n’Roll Show Der Welt – 2.0“ am 1. Juli 2017

Nach dem sensationellen Erfolg der ersten Stadionshow am 30. Juli 2016 steht bereits der Nachfolger fest: Am 1. Juli 2017 entert VolksRock’n’Roller Andreas Gabalier das Münchner Stadion zum zweiten Mal! Der Termin wurde bereits während des Konzerts bekannt gegeben.

ANDREAS GABALIER auf dem Zenit seiner Karriere: Noch nie hat ein Künstler so viele Fans ins Olympiastadion gelockt wie er. Was nicht einmal die Rolling Stones schafften, bringt der Mountain Man aus Graz zusammen: Bereits Monate im voraus ausverkauft, feierten über 70.000 Zuschauer mit dem sympathischen Österreicher Ende Juli 2016 die größte VolksRock’n’Roll-Party der Welt – Gänsehaut pur. Eine spektakuläre, 45 Meter hohe Bühne, eine internationale Showinszenierung, vor allem aber die ungebrochene Leidenschaft des Vollblutmusikers machten das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein weißrotes Fan-Meer rockte, sang, tanzte und schunkelte über 3 Stunden in der bis auf den letzten Platz gefüllten Arena. Die Partykracher des Steirers wie ‚I sing a Liad für di’ und ‚Hulapalu’ brachten die ausgelassenen Stimmung auf den Höhepunkt und wenn Gabalier die Hüften schwingt, fallen die ‚feschen Madln’ reihenweise in Ohnmacht. Andreas Gabalier kann einfach alles und beherrscht das Metier des Entertainers wie kaum ein anderer, denn da wo es laut ist und kracht, muss es auch mal leise sein. Und selbst hier ist er Meister seines Fachs: In einem gigantischen Lichtermeer gedachte man zu dem Song ‚Amoi seg ma uns wieder’ den Opfern des Amoklaufs. Gabalier berührt, beschwingt und reißt sein Publikum mit wie sonst niemand. Gabalier at it’s best, angekommen ganz oben im Musik-Olymp.

Die gute Nachricht für alle Fans: der VolksRock’n’Roll-Megaevent findet Fortsetzung in 2017: Am 1. Juli gibt es eine Neuauflage unter dem Motto „Die größte VolksRock’n’Roll-Show der Welt – 2.0“ im Olympiastadion. Das Andreas Gabalier dann noch einmal einen drauf legt, ist zu erwarten.

SA 01.07.2017, 19:00 Uhr | Olympiastadion

Tickets: www.muenchenticket.de