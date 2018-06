ANDREAS GABALIER Stadion Tour 2019 – 15. Juni 2019 im Münchner Olympiastadion

München, Olympiastadion 2016: ausverkauft! München, Olympiastadion 2017: ausverkauft! München, Olympiastadion 2018: ausverkauft! Gabaliers größte Volks Rock’n’Roll-Show der Welt geht 2019 in die vierte Runde. Am 15. Juni 2019 kommt er erneut in das Münchner Olympiastadion!

Rund eine Million Menschen haben Andreas Gabalier bisher live auf der Bühne erlebt. Nach diversen Hallentouren, Unplugged-Konzerten, seinen mittlerweile legendären Volks Rock’n’Roll-Shows im Münchner Olympiastadion bis hin zum Megakonzert am Hockenheimring mit allein über 80.000 Besuchern – die Konzerte des sympathischen Österreichers sind meist lange im Voraus ausverkauft und begeistern die Fans ungebrochen.

Im Sommer 2019 geht der Mountain Man erstmalig auf große Stadiontour, wie die Veranstalter Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH und Semmel Concerts Entertainment GmbH heute bekannt gaben.

Auf der Tour werden erneut Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen. Es wird gesungen, getanzt und auch ganz still gelauscht, denn das kann er, der Mountain Man aus der Steiermark: seine Fans begeistern und mitreißen. Authentizität ist die Stärke des Entertainers, gigantische Bühnenbilder und eine internationale Showinszenierung bieten ihm den professionellen Rahmen, der den Vergleich mit Weltstars nicht zu scheuen braucht.

Wer also dabei sein will, sollte sich schnell ein Ticket für die Stadiontour 2019 sichern.

Tickets: www.muenchenticket.de