Anfahrt zum Oktoberfest

Die Anfahrt zur Wiesn ist eigentlich ganz unkompliziert, am besten lässt man das Auto gleich zu Hause stehen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommst du am schnellsten hin, weil rund ums Festgelände fast alles gesperrt oder stark überfüllt ist.

Die U-Bahn ist die bequemste Wahl: Mit der U4 oder U5 steigst du an der Station Theresienwiese direkt mitten ins Geschehen aus. Ein paar Minuten Fußweg sind es auch von Goetheplatz oder Schwanthalerhöhe. Wenn du die U3 oder U6 nimmst, kannst du am Poccistraße oder Goetheplatz aussteigen.

Auch mit der S-Bahn geht’s gut: Alle Linien halten am Hauptbahnhof, von dort sind es etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß, oder du steigst auf die U-Bahn um.

Fahrradfahrer haben’s praktisch – es gibt eigene Abstellplätze, aber je später der Tag, desto voller wird’s. Taxi oder Uber sind eine Option, aber wegen der Straßensperrungen kommst du selten bis direkt ans Festgelände.

Ein kleiner Tipp: Gerade abends und am Wochenende ist die U-Bahn extrem voll. Wenn du entspannt ankommen willst, steige lieber eine Station vorher oder nachher aus und geh die letzten paar Minuten zu Fuß. So umgehst du das größte Gedränge.