Angriff auf Bundespolizisten – Richter ordnete Untersuchungshaft an

Montagnacht (21. Oktober) stritten sich in der S3 zwei Männer. Am Ostbahnhof griff einer der beiden die alarmierten Bundespolizisten tätlich an und leistete Widerstand. Anschließend folgte die Vorführung beim Haftrichter.

Gegen Mitternacht kam es in der nach Holzkirchen verkehrenden S-Bahn zwischen einem 48-jährigen Deutsch-Marokkaner und einem bislang unbekannten Mann zu einem lautstarken Streit. Im Zug anwesende Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit bemerkten die Auseinandersetzung und führten den aggressiven Mann aus München am Ostbahnhof aus der S-Bahn. Dort versuchte er am Bahnsteig 4 erneut seinen vorherigen Kontrahenten zu attackieren. Alarmierte Bundespolizisten konnten den Angriff abwenden. Anschließend versuchte der Münchner die Beamten anzugreifen, woraufhin diese ihn fesselten und zur Dienststelle im Ostbahnhof mitnahmen. Hierbei leistete der Deutsch-Marokkaner erheblichen Widerstand. Zudem bedrohte der Mann die Beamten, versuchte sie zu treten und sperrte sich auch gegen weitere Maßnahmen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Münchner. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete daraufhin eine Haftrichtervorführung an. Dieser erließ am Dienstagnachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen den 48-Jährigen. Der Deutsch-Marokkaner muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, der Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.