Angriff auf Polizeibeamte in Neuperlach

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 00:42 Uhr, wurde die Polizei über eine Schlägerei in einer Bar in Neuperlach informiert. Mehrere Personen schlugen dabei aktuell auf einen Angestellten der Bar ein. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten eskalierte die Situation erneut. Ein 23-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München schlug dabei einem 24-jährigen Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin beide zu Boden gingen. Am Boden liegend schlug der 23-Jährige weiterhin mit Fäusten auf den Polizeibeamten ein, bevor er schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten unter Kontrolle gebracht und vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei der Festnahme des 23-Jährigen wurden die Beamten von bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen, welche versuchten die Festnahme des 23-Jährigen zu verhindern.

Insgesamt drei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, wobei eine 25-jährige Polizeibeamtin sowie der 24-Jährige danach nicht mehr dienstfähig waren.

Der 23-Jährige wurde zu einer Dienststelle verbracht und nach Beendigung der Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung.