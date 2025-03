Angriff auf Polizeibeamte in Perlach

Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 13:30 Uhr, ging beim Polizeinotruf 110 die Mitteilung über einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München ein, der sich in einer Wohnung mit einem Messer selbst verletzt hatte. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte der 29-Jährige vor dem Anwesen angetroffen werden. Dabei hielt er ein Messer in seiner Hand. Nach Aufforderung warf er dieses beiseite und wurde festgenommen.

Dabei leistete er massiven Widerstand, indem er die Polizeibeamten tätlich angriff und diese dadurch leicht verletzte. Der 29-Jährige verletzte sich mit dem Messer lediglich leicht.

Da der 29-Jährige psychisch auffällig wirkte, wurde er im Anschluss in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht. Auf dem Weg zum Krankenhaus beleidigte er mehrfach die begleitenden Polizeibeamten.

Die weiteren Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung werden durch das Kommissariat 26 geführt.