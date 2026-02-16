Angriff auf Rettungskräfte in Obergiesing

Am Sonntag, 15.02.2026, gegen 21:10 Uhr, verständigte ein Passant über den Notruf 112 die Einsatzzentrale über eine Person, die augenscheinlich hilflos auf dem Gehweg lag.

Sofort wurden Kräfte vom Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Als die Rettungskräfte die auf dem Boden liegende Person, einen 47-jährigen rumänischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, antrafen, trat dieser gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv auf. Im weiteren Verlauf versuchte der 47-Jährige einen der Rettungskräfte körperlich anzugreifen und warf dabei sein Mobiltelefon in Richtung des Sanitäters.

Zwischenzeitlich wurde durch den Rettungsdienst über die Einsatzzentrale eine Streifenbesatzung der Polizei hinzugezogen. Da sich der 47-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurde er durch die Polizeibeamten gefesselt.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Entscheidung des Haftrichters steht noch aus.

Der 47-Jährigen wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26.