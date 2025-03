Angriff gegen ICE-Zugbegleiter – 34-Jähriger muss nach Attacke ins Krankenhaus

Am späten Montagnachmittag (24. März) musste ein Zugbegleiter, der in einem ICE vor Pasing körperlich angegriffen worden war, ins Krankenhaus. Die Bundespolizei nahm sich des Angreifers an, den Mitreisende bis zu deren Eintreffen festhielten.

Kurz vor 17:30 kam es im ICE 266, vor dem Halt in Pasing, zu einem tätlichen Angriff gegen Zugbegleitpersonal. Ein 34-jähriger DB-Mitarbeiter kontrollierte im „Basel-Kurier“, nach der Abfahrt im Hauptbahnhof München, einen 33-jährigen Afghanen. Dieser konnte kein gültiges Ticket vorzeigen. Der 33-Jährige baute sich bedrohlich vor dem Zugbegleiter auf, so dass dieser sich – ohne weitere Maßnahmen anzukündigen, entfernte. Der Angreifer, Asylbewerber und seit Juni 2022 in Deutschland, setzte ihm nach und schlug ihm wiederholt und unvermittelt mit der Faust auf den Hinterkopf. Der DB-Mitarbeiter verspürte starke Kopfschmerzen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik eingeliefert. Näheres zu den erlittenen Verletzungen liegt derzeit nicht vor.

Nachdem mehrere Reisende den wohnsitzlosen Angreifer im ICE festsetzten, übernahm ihn die Bundespolizei am Gleis 10 und verbrachte den Afghanen zur Wache in die Denisstraße. Diese konnte er – nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung im Gepäck – freien Fußes verlassen.