Anleuchten – Winterzauber 2025 auf dem Viktualienmarkt eröffnet

Mit dem traditionellen Anleuchten wurde am Viktualienmarkt der Winterzauber 2025 offiziell eröffnet. Bürgermeisterin Verena Dietl und Edwin Grodeke, Leiter des Kommunalreferats, führten den feierlichen Moment an und ließen gemeinsam die zahlreichen Lichtinstallationen auf dem Marktgelände erstrahlen. Auch zahlreiche Gäste aus dem Münchner Stadtrat nahmen an der Eröffnung teil und begleiteten den Start in die Winter- und Vorweihnachtszeit.

Bis zum 5. Januar präsentieren 24 Händlerinnen und Händler an ihren Ständen zusätzlich zu ihrem regulären Sortiment ein weihnachtliches Angebot. Besucherinnen und Besucher können sich von Montag bis Samstag auf besondere winterliche Spezialitäten freuen – darunter Glüh-Aperol, Wildimbiss, vielfältige Langos-Variationen oder frisch zubereitete Galettes. Auch die Abendstunden laden zum Verweilen ein: Am Black Friday, dem 28. November, sowie am dritten Adventssamstag, dem 13. Dezember, bleibt der Winterzauber bis 22.30 Uhr geöffnet.

Für Kinder bietet der Markt ebenfalls ein kleines Programm. Am Biergarten steht eine liebevoll gestaltete Marktkrippe, und am 5. Dezember stattet der Nikolaus zwischen 16 und 18 Uhr einen Besuch ab.

Wie schon in den vergangenen Jahren sorgen zahlreiche Lichtinstallationen für eine besondere Atmosphäre. Insgesamt 56 Straßenlaternen auf dem Viktualienmarkt wurden mit Lichterketten geschmückt und tauchen das Gelände in warmes Licht. Der Maibaum bildet das strahlende Zentrum: Mit Tausenden glitzernden LED-Lichtpunkten umwickelt, wird er erneut zum funkelnden Wahrzeichen des Winterzaubers. Für alle Installationen kommen ausschließlich stromsparende LED-Leuchtmittel zum Einsatz.

Der Viktualienmarkt zeigt sich mit dem Winterzauber einmal mehr als lebendiger Treffpunkt für Genuss, Tradition und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit – ein Besuch lohnt sich für Groß und Klein gleichermaßen.