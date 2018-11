Anmeldestart für den B2Run München 2019

Die 16. Auflage des beliebten Münchner Firmenlaufs mit 30.000 Teilnehmern findet am 16. Juli 2019 statt. Anmeldungen sind ab Dienstag, 13. November, möglich.

Gute Nachrichten für alle Läufer! Am Dienstag, 13. November, um 10.00 Uhr beginnt der Anmeldezeitraum für den B2Run München 2019. Anmeldungen können ab diesem Zeitpunkt online über den B2Run Shop vorgenommen werden. Schnell sein lohnt sich! Erfahrungsgemäß sind vor allem die Durchstarter-Tickets innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

Vom Auszubildenden bis zum Chef – die Firmenlaufserie B2Run begeistert jährlich die Unternehmen aus München und der Region. In diesem Jahr findet der B2Run München am 16. Juli statt.

Auch 2019 erwartet der Veranstalter 30.000 Teilnehmer aus über 1.500 Firmen. Damit ist der B2Run München Deutschlands größter Firmenlauf mit individueller Zeitmessung. Der sechs Kilometer lange Kurs, der auch für Hobbyläufer problemlos zu bewältigen ist, führt durch das Münchner Olympiagelände. Spaß garantiert! Zeitversetzte Startphasen ermöglichen kurze Wartezeiten und ausreichend Platz zum Laufen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer ist der Zieleinlauf in das Olympiastadion München durch das Marathontor. Zahlreiche Mitmach-Aktionen, Live-Musik und die große After-Run-Party im Stadion runden das Angebot ab. Die Anmeldung zum B2Run beinhaltet neben der Teilnahme am Lauf und am Rahmenprogramm weitere tolle Specials: Alle Läufer erhalten ihre persönliche Startnummer. Der Zeitnahme-Chip ermöglicht eine individuelle und punktgenaue Zeitnahme. Die Getränkeversorgung auf der Strecke und im Ziel ist ebenso inbegriffen wie eine Urkunde, eine Medaille, ein persönliches Zielvideo und ein Lauf-Foto.

Der B2Run München ist Teil der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2Run in 17 deutschen Städten. Am 5. September 2019 findet das große Finale in Köln statt in dessen Rahmen auch der Deutsche Firmenlaufmeister 2019 gekürt wird.

Getreu dem Motto “Runter vom Bürostuhl, rein in die Sportschuhe” bietet der B2Run München eine hervorragende Möglichkeit die Mitarbeiter zum Sport zu motivieren und den Teamgeist zu stärken. Ziel der Veranstaltung ist es das betriebliche Gesundheitsmanagement innerhalb von Unternehmen zu fördern. Bei B2Run geht es daher nicht primär um Schnelligkeit. Es stehen vor allem der Spaß und das gemeinsame Erlebnis mit dem Team im Vordergrund. Unterschiedliche Wertungskategorien – von „Fitteste Firma” über „Kreativstes Team“ bis hin zu “Schnellster Chef“ tragen diesem Rechnung.

Besonderes Plus: Die gesamte Veranstaltung wird durch die Partnerschaft mit dem regionalen Energieanbieter E.ON erneut komplett klimaneutral ausgerichtet. Weitere Informationen unter www.b2run.de.