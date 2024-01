Anwurf für die EHF EURO 2024 in der Olympiahalle

München ist bereit für die Handball EM – Ticketvorkauf läuft höchst erfreulich

Die Vorbereitungen in der Olympiahalle laufen auf Hochtouren. Überall packen fleißige Hände an, damit am kommenden Donnerstag, 11. Januar, in München alles bereit ist für die EHF EURO 2024, die vom 10. bis 28. Januar in sechs Städten in Deutschland ausgetragen wird. Dabei dürfen sich die Fans an den sechs Tagen in der Olympiahalle bis zum 16. Januar auf je zwei Spiele am Tag und insgesamt zwölf Begegnungen europäischer Spitzenteams freuen: Mit dabei in der Vorrundengruppe F ist neben Portugal, Griechenland und Tschechien der amtierende Dreifach-Weltmeister Dänemark. Zur Gruppe C gehört der ewige Geheimfavorit Island sowie Serbien, Ungarn und Montenegro.

„Wir freuen uns sehr, dass in unserer Olympiahalle erneut ein internationales Handball-Turnier stattfindet. Das Handball in München ankommt, sehen wir am Ticketvorverkauf, der hervorragend läuft. Ich bin sicher, dass die Begeisterung und die spannungsgeladene Atmosphäre, die wir schon 2019 bei der Handball WM erleben durften, auch bei der diesjährigen Heim-EM wieder in unserer Olympiahalle zu spüren sein wird“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Schon 2019 hatte die Handball WM in der Olympiahalle mit einer Vorrunden-Gruppe über 136.000 Besucher:innen an fünf Spieltagen angelockt. Mehrere ausverkaufte Spiele hatten ein Ausrufezeichen gesetzt. Und so wird es auch 2024 wieder sein. Bereits jetzt gibt es für die Spieltage 11. Januar sowie 15. und 16. Januar nur noch wenige Sitzplatzkarten, für den 12.,13. und 14. Januar sind nur noch Stehplatztickets erhältlich. Wer in München dabei sein will, sollte sich also beeilen. Die Tickets für alle Tage gibt es unter https://heretoplay.com/.

„Es ist wunderbar, dass wir das Sportjahr in München mit einem solch hervorragendem Ereignis beginnen und den Münchnerinnen und Münchnern europäischen Spitzen-Handball präsentieren können. Ich freue mich sehr auf die großartige Stimmung in der Olympiahalle und wünsche allen Fans sechs fantastische Tage“, so die Sportbürgermeisterin Verena Dietl.

Die Handball EM in der Landeshauptstadt wird ein großartiger Auftakt im Jahr 2024 sein. Dabei erwarten die Fans nicht nur packende Spiele und dramatische Momente während der jeweils 60 Minuten auf dem Spielfeld, sondern auch ein buntes, interaktives Rahmenprogramm in der Olympiahalle: So können die Besucher:innen im Umlauf der Halle unter anderem ihre persönlichen Handball-Skills an den Aktionsständen des Bayerischen Handball-Verbandes beim EURO-Slalom und der Multi Ball Wall testen. Zudem wird es Autogrammstunden und Gewinnspiele geben. Lidl kommt zudem mit Photobooth und Wurf-Geschwindigkeits-Modul in die Halle. Nicht zuletzt wird in der einstündigen Pause zwischen den beiden täglichen Spielen das Fan-TV für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Weitere Infos und Tickets zur EHF EURO 2024 gibt es unter https://heretoplay.com/ und olympiapark.de.