Arbeiten für neues Stellwerk: Fahrplanänderungen an Wochenenden

Um das neue elektronische Stellwerk (ESTW) am Ostbahnhof im Juni in Betrieb nehmen zu können, laufen bereits seit letztem November umfangreiche Abnahmetests. Im Februar und März setzt die DB diese Arbeiten weiter fort und es kommt zu Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr. Neben zahlreichen Nächten sind davon auch die Tage an den drei Wochenenden ab 22. Februar betroffen.

An drei Wochenenden: Tagsüber weniger S-Bahnen in der Stammstrecke

An den drei Wochenenden 22. bis 23. Februar, 1. bis 2. März sowie 8. bis 9. März ist der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke jeweils samstags und sonntags von 4 bis 16 Uhr stark eingeschränkt. Nur eine Linie verkehrt dann durch die gesamte Stammstrecke, die anderen Linien beginnen und enden vorzeitig:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

Die S2 entfällt zwischen Isartor und Ostbahnhof und hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring.

Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing (U2).

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz, Gleis 11 (U5).

Die S5 entfällt zwischen Pasing und Giesing (U2).

Die S6 West und die S8 Ost bilden zwischen Tutzing und Flughafen eine durchgehende Linie, die als einzige die gesamte Stammstrecke durchquert. Die Züge in Richtung Flughafen fahren dabei unter der Liniennummer S6, die Züge in Richtung Tutzing fahren als S8.

Die S6 Ost fährt nur zwischen Ebersberg und Trudering (U2).

Die S8 West fährt nur zwischen Herrsching und Pasing.

Die S7 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und fährt regulär.

Alternative Fahrtmöglichkeiten an den Wochenenden

Die Innenstadt bleibt trotz der Einschränkungen auf der Schiene erreichbar. Neben der kombinierten Linie S6/S8 (Tutzing <-> Flughafen) fährt von Westen kommend auch die S2 in den Stammstreckentunnel bis Isartor. Für Fahrgäste fährt in den oben genannten Zeiträumen ein Busersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Trudering mit Zwischenhalten in Leuchtenbergring und Berg am Laim. Auf den übrigen betroffenen Abschnitten können Fahrgäste alternativ andere Verkehrsmittel im MVV nutzen, darunter den Regionalverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof oder die U5 im Innenstadtbereich. Zudem besteht Anschluss zur U-Bahn an S-Bahn-Stationen der Linien S1 (Moosach & Feldmoching), S3/S5 (Giesing), S4 (Heimeranplatz) und S7 (Harras & Heimeranplatz). Die jeweils beste Verbindung finden die Fahrgäste komfortabel mit Hilfe der Fahrplanauskunft in den Apps, auf der Webseite oder am Automaten.

Hinweis zu nächtlichen Bauarbeiten

Die DB arbeitet intensiv für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am Ostbahnhof. Daher kommt es zusätzlich zu den oben genannten Wochenenden fortlaufend bis in den Juni hinein auch in zahlreichen Nächten zu Fahrplanänderungen. Informationen zu allen anstehenden Bauarbeiten finden die Fahrgäste unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Für Fragen steht der S-Bahn-Kundendialog täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.