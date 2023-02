Arbeiten für neues Stellwerk: Fahrplanänderungen zwischen Ostbahnhof und Trudering bzw. Riem

Zusätzlich zu nächtlichen Fahrplanänderungen auch tagsüber Einschränkungen am kommenden Wochenende • Schienenersatzverkehr und geänderte Linienwege

Am Ostbahnhof laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk (ESTW). Zusätzlich zu den bereits bestehenden nächtlichen Einschränkungen kommt es hierfür am Wochenende 18./19. Februar auch tagsüber zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) rund um den Ostbahnhof.

Wochenende 18. und 19. Februar, jeweils von 5 bis 21 Uhr



Auf den Linien S2, S4 und S6 kommt es zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr:

S2 : Die S-Bahnen halten nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Außerdem ist am Ostbahnhof ein Umstieg erforderlich.

: Die S-Bahnen halten nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Außerdem ist am Ostbahnhof ein Umstieg erforderlich. S4 : Die Züge der S4 beginnen/enden bereits am Ostbahnhof und entfallen somit auf dem östlichen Linienabschnitt.

: Die Züge der S4 beginnen/enden bereits am Ostbahnhof und entfallen somit auf dem östlichen Linienabschnitt. S6: Die S-Bahnen entfallen zwischen Ostbahnhof und Trudering.

Alle anderen Linien verkehren planmäßig.

Für die ausfallenden Halte der drei Linien sind zwischen Ostbahnhof und Riem Busse im Schienenersatzverkehr unterwegs. Die SEV-Linie verkehrt auf der Strecke Ostbahnhof ⇔ Leuchtenbergring ⇔ Berg am Laim ⇔ Trudering ⇔ Riem.

Hinweis: Parallel laufen auch Bauarbeiten auf der S8. Jeweils von ca. 6 bis 22:45 Uhr besteht auf dem östlichen Linienast (Flughafen) ein 40-Minuten-Takt.

Einschränkungen auch nach 21 Uhr – Fortsetzung der nächtlichen Arbeiten

Die bereits seit einiger Zeit bestehenden nächtlichen Fahrplanänderungen gelten auch am 18. und 19. Februar: Ab 21 Uhr fahren nur noch die S3 und S7 regulär. Von Westen kommend fährt die S2 nur bis Giesing, die S4 und S6 fahren nur bis Pasing und die S1 und S8 nur bis Hauptbahnhof. Von Osten kommend fährt die S6 nur bis Trudering und die S8 nur bis zum Ostbahnhof. Auch die S2 fährt nur bis zum Ostbahnhof und hält nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Der SEV fährt dieselbe Strecke wie tagsüber. Eine Übersicht aller Änderungen gibt es auf der Webseite der S-Bahn

S-Bahn München informiert umfassend über Fahrplanänderungen

Die S-Bahn München informiert über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden. Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.