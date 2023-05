Arbeitslosenquoten im April 2023

Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk München ist im April im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk blieb aber unverändert bei 4,1 Prozent. In der Stadt München liegt die Quote bei 4,5 Prozent. Im Landkreis München blieb sie unverändert bei 2,6 Prozent. Insgesamt sind im Agenturbezirk 43.445 Personen arbeitslos. Das sind 519 mehr als im März und 3.275 bzw. 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenzahlen im Freistaat Bayern sind von März auf April um 7.491 oder 2,9 Prozent auf 251.241 zurückgegangen. Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im April ist saisonal üblich, auch wenn dieser Rückgang in diesem Jahr deutlich schwächer ausfällt als in den Vorjahren. Ersichtlich ist dies auch an der saisonbereinigten Zahl, die um 3.700 gestiegen ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenzahl um 33.666 oder 15,5 Prozent gestiegen. Neun Zehntel dieses Anstiegs gehen auf die Registrierung von ausländischen Arbeitslosen zurück; zwei Drittel allein auf die Arbeitslosmeldung von ukrainischen Geflüchteten.

Im Zuge der anhaltenden Frühjahrsbelebung ist die Arbeitslosigkeit im April 2023 bundesweit gegenüber dem Vormonat auf 2.586.000 gesunken. Der Rückgang fiel mit 8.000 schwach aus. Saisonbereinigt hat die Zahl der Arbeitslosen daher um 24.000 zugenommen. Verglichen mit dem April des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 276.000 höher. Auch ohne die Berücksichtigung ukrainischer Geflüchteter wäre die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich angestiegen, allerdings weniger stark. Die Arbeitslosenquote lag im April 2023 wie im März bei 5,7 Prozent.