Arbeitslosenquoten im April 2025

Im April waren im Agenturbezirk München 55.081 Menschen arbeitslos gemeldet, geringfügig weniger als im März. Die Arbeitslosenquote lag wiederholt bei 5 Prozent, das ist ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die konjunkturelle Schwäche dämpft somit die sonst übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Auch in Bayern steigt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut an und zwar um 0,4 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Auch die Zahl der Kurzarbeitenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt auf 55.494 Personen.

Bundesweit ist die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie in München und Bayern. Die Arbeitslosenquote sinkt zwar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, aufgrund der eigentlich saisonüblichen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt dieser Rückgang aber gering aus. Deutlich wird dies insbesondere im Vergleich zum Vorjahresmonat, als 182.000 Personen weniger arbeitslos gemeldet waren.