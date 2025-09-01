Arbeitslosenquoten im August 2025

Im August lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk München bei 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Anstieg um 0,5 Prozentpunkte. So waren 59.456 Menschen im Agenturbezirk arbeitslos, das sind 2.422 mehr Menschen als im Juli (4,2 Prozent) und 6.706 mehr (12,7 Prozent) als im August vor einem Jahr. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sich im August aufgrund der Sommerpause und kurzzeitig arbeitslos gemeldeten jungen Menschen nach ihrem Schul- oder Ausbildungsabschluss erwartungsgemäß fortgesetzt. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bayern. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren in Bayern 9,1 Prozent mehr Menschen arbeitslos, das entspricht insgesamt 326.947 Personen. Die Quote liegt in Bayern damit bei 4,2 Prozent und ist im Vergleich zu August 2024 um 0,3 Prozentpunkte gestiegen.

Bundesweit ist die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie in München und Bayern. Auch hier steigt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Punkte und liegt im August 2025 bei 6,4 Prozent. Damit waren 3.025.000 Menschen arbeitslos gemeldet.