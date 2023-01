Arbeitslosenquoten im Dezember 2022

Im Vergleich zum Vormonat November 2022 ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Stadt und Landkreis München insgesamt moderat zurück gegangen. So ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im Dezember im Agenturbezirk München gegenüber November um 295 auf 40.373 Personen gesunken. Im Monatsvergleich bedeutet dies ein Minus von 0,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist ebenfalls leicht gesunken; auf 3,8 Prozent im Dezember.

Im Freistaat Bayern steigt die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich von November auf Dezember saisonüblich um 4.902 oder einem Plus von 2,1 Prozent auf 236.895.

Der Anstieg fällt aber vergleichsweise gering aus. Dies zeigt sich auch in der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl, die im Vergleich zum Vormonat um 3.100 oder 1,2 Prozent sinkt. Ein Grund für das vergleichsweise geringe Plus bei der Arbeitslosenzahl liegt darin, dass immer mehr Ukrainer*innen einen Integrationskurs besuchen, damit nicht mehr als arbeitslos zählen und sich der Bestand Arbeitsloser ukrainischer Nationalität zum Vormonat so um 1.271 reduziert hat.

Im Zuge der einsetzenden Winterpause ist die Arbeitslosigkeit im Dezember 2022 bundesweit gegenüber dem Vormonat gestiegen, und zwar um 20.000 auf 2.454.000. Saisonbereinigt hat die Zahl der Arbeitslosen um 13.000 abgenommen. Verglichen mit dem Dezember des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 124.000 höher. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Ohne die Berücksichtigung ukrainischer Geflüchteter infolge des russischen Angriffskrieges wäre die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gesunken.

In Westdeutschland hat sich die Arbeitslosenquote im Dezember mit 5,0 Prozent gegenüber dem Vormonat nicht verändert (November 5,0 Prozent) und in Ostdeutschland ist die Arbeitslosenquote im Dezember auf 6,8 Prozent (November 6,7 Prozent) gestiegen.