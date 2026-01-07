Arbeitslosenquoten im Dezember 2025

Zum Jahresende 2025 hat es kaum Veränderungen auf dem Münchner Arbeitsmarkt gegeben. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk München lag unverändert bei 5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das allerdings einem Anstieg um 0,4 Punkte. Insgesamt waren im Dezember 55.981 Personen arbeitslos gemeldet. Die Beschäftigung stieg im Vorjahresvergleich ebenfalls leicht an und zwar um 0,5 Prozent (das entspricht 6.107 Personen).

Auch in Bayern stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat und lag im Dezember 2025 bei 4 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und 0,1 Punkte mehr als im November 2025. Insgesamt waren 310.795 Personen arbeitslos gemeldet.

Bundesweit zeigt sich ein ähnliches Bild. So stieg die Arbeitslosenquote im Dezember genauso wie in Bayern um 0,1 Punkte und lag damit zum Jahresende bei 6,2 Prozent. 101.000 Personen mehr waren arbeitslos gemeldet als noch im Vorjahresmonat, das entspricht einer Erhöhung der Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte.