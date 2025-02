Arbeitslosenquoten im Februar 2025

Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk München im Vergleich zum Januar um 1,3 Prozent auf 55.336 leicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt damit im Februar bei 5,0 Prozent, das sind jedoch 0,4 Prozentpunkte mehr als im Februar des Vorjahres. Gleichzeitig steigt die Beschäftigung, wenn auch in geringerem Umfang, um 1,1 Prozent auf 1.227.540 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. In Bayern liegt die Arbeitslosenquote im Februar unverändert bei 4,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat Februar 2024 ist sie aber um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Die schlechte Konjunkturlage zeigt sich insbesondere an den Zahlen für Kurzarbeit: Hier liegen aktuell die Zahlen für November vor mit 56.134 Beschäftigten in Kurzarbeit. Das entspricht einer Verdoppelung oder einem Anstieg um 107 Prozent.

Bundesweit ist die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie in München und Bayern. Hier bleibt die Arbeitslosenquote unverändert zum Vormonat bei 6,4 Prozent, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmonat einem Anstieg um 0,3 Prozentpunkte.