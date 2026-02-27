Arbeitslosenquoten im Februar 2026

Im Februar ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk München saisonbedingt gesunken – im Vergleich zum Januar um 0,1 Punkte und liegt damit bei 5,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das allerdings einem Anstieg um 0,3 Punkte. Damit waren 4.887 mehr Personen arbeitslos gemeldet als im Februar 2025, ein Anstieg um 8,8 Prozent. Die für die schwache Dynamik am Arbeitsmarkt verantwortliche Konjunkturlage spiegelt sich auch in den gemeldeten Stellen wider, die zwar ebenso im Vergleich zum Januar leicht ansteigt (um 12,2 Prozent), gegenüber dem Vorjahresmonat aber um 14,5 Prozent sinkt.

In Bayern stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut um 0,2 Punkte an und lag damit im Februar bei 4,4 Prozent. Das ist der gleiche Wert wie im Januar 2026. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Freistaat gesunken, allerdings auf niedrigem Niveau (-10.000 Personen) – ein weiterer Indikator für die Stagnation am bayerischen Arbeitsmarkt.

Bundesweit zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Die Anzahl der Arbeitslosen bleibt nahezu konstant, auch wenn sie saisonbereinigt leicht sinkt auf 3.070.000 Personen. Die Quote lag im Bund im Februar bei 6,5 Prozent, 0,1 Punkte weniger als im Januar, aber 0,1 Punkte höher als im Vorjahresmonat.