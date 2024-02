Arbeitslosenquoten im Januar 2024

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Agentur für Arbeit München im Januar in einem für den Winter üblichen Maß gestiegen. Insgesamt waren 49.219 Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Dezember war dies ein Anstieg von 8,3 Prozent. Gegenüber dem Januar des Vorjahres betrug der Anstieg 11,4 Prozent. Im Januar 2024 lag die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur – in der Landeshauptstadt und im Landkreis München – bei 4,5 Prozent. Im Vorjahr betrug dieser Wert 4,2 Prozent.

Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosenquote in Bayern gestiegen und liegt im Januar bei 3,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Januar bei 294.480. Im Vergleich zum Dezember ergibt sich ein saisonal bedingter Anstieg von 31.582 oder 12,0 Prozent. Der von Dezember auf Januar saisonal bedingte Anstieg der Zahl der Arbeitslosen fällt in diesem Jahr deutlich geringer aus als gewöhnlich. Ein Grund dafür ist der bisher in weiten Teilen milde Winter, sodass sich in vielen Außenberufen weniger Personen arbeitslos gemeldet haben.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar 2024 wie jahreszeitlich üblich bundesweit um 169.000 auf 2.805.000 gestiegen. Saisonbereinigt hat die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 2.000 abgenommen. Verglichen mit dem Januar des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 189.000 höher. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar 2024 um 0,4 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Quote um 0,4 Prozentpunkte erhöht.