Arbeitslosenquoten im Juni 2025

Im Juni lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk München unverändert bei 4,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Anstieg um 0,6 Prozentpunkte. So waren 55.832 Menschen im Agenturbezirk arbeitslos, das sind 504 mehr als im Mai und 16,1 Prozent mehr Menschen als im Juni vor einem Jahr. Am stärksten ist der Anstieg zum Vorjahresmonat in der Gruppe der 15- bis unter 25-jährigen, dort sind 23,7 Prozent mehr Arbeitslose zu verzeichnen.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bayern, wenn auch hier der Anstieg etwas moderater ausfällt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren in Bayern 12,8 Prozent mehr Menschen arbeitslos, das entspricht insgesamt 305.707 Personen. Die Quote liegt in Bayern damit bei 3,9 Prozent und ist im Vergleich zu Juni 2024 um 0,4 Punkte gestiegen.

Bundesweit ist Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie in München und Bayern. Auch hier steigt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Punkte und liegt im Juni 2025 bei 6,2 Prozent. Damit waren 2.914.000 Menschen arbeitslos gemeldet.