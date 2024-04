Arbeitslosenquoten im März 2024

Die Frühjahrsbelebung ist im Bezirk der Agentur für Arbeit München im März 2024 nur schwach ausgefallen. 48.320 Personen waren arbeitslos gemeldet, gegenüber dem Februar war das ein Rückgang um 2,3 Prozent oder 1.149 Personen. Gegenüber dem März des Vorjahres betrug der Anstieg 12,6 Prozent oder 5.394 Personen. Im März lag die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur – in der Landeshauptstadt und im Landkreis München – bei 4,4 Prozent. Im Vorjahr betrug dieser Wert 4,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote in der Stadt München lag bei 4,8 Prozent, im Landkreis München bei 3,0 Prozent.

Im März ist die Arbeitslosigkeit in Bayern im Vergleich zum Vormonat saisonüblich zurück gegangen. Insgesamt waren 281.753 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 12.397 weniger als noch im Februar. Die Arbeitslosenquote liegt im März bei 3,7 Prozent.

Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung ist die Arbeitslosigkeit im März 2024 bundesweit um 45.000 auf 2.769.000 gesunken. Der Rückgang fiel in diesem Jahr aber vergleichsweise gering aus; daher hat die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 4.000 zugenommen. Verglichen mit dem März des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 176.000 höher. Die Arbeitslosenquote sank im März 2024 um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Quote um 0,3 Prozentpunkte erhöht.