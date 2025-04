Arbeitslosenquoten im März 2025

Im März sinkt die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk München saisonüblich, allerdings sehr verhalten. So waren 0,3 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat, damit bleibt die Arbeitslosenquote aber unverändert bei 5,0 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigt die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte (März 2024: 4,4 Prozent). Insgesamt waren damit im Agenturbezirk München 55.159 Personen arbeitslos gemeldet.

Auch in Bayern steigt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat – um 0,4 Prozent-punkte auf 4,1 Prozent. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem vorherigen Monat, als die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent lag. Dennoch wird auch hier die saisonübliche Frühjahrs-belebung am Arbeitsmarkt von der Konjunkturschwäche überlagert. Bundesweit ist die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie in München und Bayern. So sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Februar um 22.000 auf 2.967.000 Arbeitslose, steigt aber im Vergleich zum März 2024 um 198.000 Personen. Die Quote bleibt unverändert bei 6,4 Prozent.