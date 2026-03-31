Arbeitslosenquoten im März 2026

Saisonbedingt sinkt die Anzahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk München um 1,5 Prozent, steigt aber im Vorjahresvergleich um 7,6 Prozent. Das entspricht 59.336 arbeitslos gemeldeten Personen. Die Arbeitslosenquote liegt im März bei 5,3 Prozent, stagniert also trotz Frühjahrsbelebung im Vergleich zu Februar. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Die gemeldeten offenen Arbeitsstellen liegen bei 9.212, das ist ein leichter Anstieg gegenüber den Wintermonaten, liegt aber 11,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

In Bayern steigt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Punkte, sinkt aber gegenüber dem Februar um 0,2 Punkte. Die Arbeitslosigkeit liegt im März im Freistaat bei 4,2 Prozent. Die saisonale Belebung wird ebenso wie im Agenturbezirk von der Konjunkturschwäche überlagert. Insgesamt waren im März 329.303 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 3,4 Prozent mehr Menschen weniger als im Februar, aber 3,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Bundesweit sinkt die Arbeitslosigkeit um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent und liegt damit auf dem Vorjahresniveau. Im Bund waren 3.021.000 Menschen arbeitslos gemeldet.