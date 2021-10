Arbeitslosenquoten im Oktober 2021

Nach vielen schwierigen Monaten steht der Münchner Arbeitsmarkt wieder besser da. Die Arbeitslosenzahlen sinken im Agenturbezirk München weiter, wenn auch nicht mehr so rasant wie noch im Sommer. Die Personalnachfrage wächst. Im Oktober waren 42.966 Menschen ohne Job, dies waren 2.300 oder 5,1 Prozent weniger als im Vormonat und 9.206 (17 Prozent) weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Im Oktober waren 222.872 Personen in Bayern arbeitslos gemeldet. Die saisonal übliche Belebung am Arbeitsmarkt im Herbst fällt in diesem Jahr aber besonders deutlich aus. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 18.382 oder 7,6 Prozent zurückgegangen. Zurückzuführen ist dies zum einen darauf, dass in diesem Jahr von September auf Oktober deutlich weniger Menschen arbeitslos wurden, zum anderen konnten mit dem Start des Ausbildungs- und Studienjahres insbesondere junge Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Im Zuge der Herbstbelebung hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2021 bundesweit gegenüber dem Vormonat auf 2.376.925 verringert. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

In Westdeutschland sank die Arbeitslosenquote im Oktober auf 4,9 Prozent (September 5,1 Prozent), in Ostdeutschland auf 6,5 Prozent (September 6,7 Prozent).