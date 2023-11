Arbeitslosenquoten im Oktober 2023

Die für einen Oktober typische Belebung ist auch in diesem Jahr am Arbeitsmarkt erkennbar. Sie fällt im Vergleich aber nur schwach aus. Im Oktober 2023 lag die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit – in der Landeshauptstadt und im Landkreis München – bei 4,2 Prozent. Im Agenturbezirk sind 45.293 Personen arbeitslos. Das ist ein Rückgang um 1.280 Personen im Vergleich zum Vormonat (minus 2,7 Prozent). In Bayern geht die Zahl der Arbeitslosen im Oktober, im Vergleich zum Vormonat, saisonüblich um 9.121 oder -3,5 Prozent auf 251.867 zurück. Im Vergleich zu den Vorjahren, fällt dieser Rückgang jedoch deutlich geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Arbeitslosigkeit im Oktober 2023 um 8,4 Prozent über dem Vorjahresniveau – knapp 60 Prozent dieses Anstiegs kann auf den Anstieg von Arbeitslosen mit deutscher Staatsangehörigkeit zurückgeführt werden.

Bundesweit ist die Arbeitslosigkeit im Oktober 2023 im Zuge der Herbstbelebung auf 2.607.000 gesunken. Mit einem Minus von 20.000 fällt der Rückgang für einen Oktober aber sehr gering aus. Saisonbereinigt hat die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 30.000 zugenommen. Verglichen mit dem Oktober des vorigen Jahres ist die Arbeitslosenzahl um 165.000 höher. Die Arbeitslosenquote liegt im Oktober wie im September bei 5,7 Prozent.