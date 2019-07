Arbeitsunfall: Ins eigene Bein geschossen

Am Mittwochvormittag ist es auf einer Baustelle zu einem Unfall gekommen. Bei Sanierungsarbeiten am Dach eines vierstöckigen Gebäudes schoss sich ein Dachdecker mit einem Druckluftnagler einen Nagel in den Oberschenkel.

Aufgrund seiner Verletzung konnte der Arbeiter nicht mehr über das Gerüst nach unten gehen. Nachdem der Mann vom Rettungsdienst versorgt worden war, konnte die Feuerwehr den Patienten mit einer Drehleiter schonend nach unten bringen. Zur weiteren Behandlung wurde er anschließend in eine Münchner Klinik transportiert.