Ast begräbt Frau unter sich – Englischer Garten

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Englischen Garten ein Unglück, das zahlreiche Passanten in Atem hielt. Ein großer Ast eines alten Baumes brach unvermittelt ab und begrub eine junge Frau unter sich.

Die junge Frau hatte unglaubliches Glück im Unglück: Aufgrund der schweren Last des Astes erlitt sie mittelschwere Verletzungen. Dank der schnellen Hilfe und der umsichtigen Reaktionen der anwesenden Personen konnte Schlimmeres verhindert werden. Glücklicherweise befand sich eine Ärztin zufällig vor Ort, die die Situation sofort erkannte und die Ersthelfermaßnahmen übernahm. Sie stabilisierte die verletzte Frau und stellte sicher, dass sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt wurde.

Kurz nach dem Vorfall traf ein Großaufgebot an Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr am Unfallort ein. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen und sperrte die Unfallstelle großräumig ab. Eine Rettungsdienstbesatzung versorgte die junge Frau und transportierte sie in eine Münchner Klinik. Zahlreiche Menschen waren Zeugen des Unglücks. Mehrere Kriseninterventionsteams betreuten die betroffenen Personen.

Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf, um die genauen Umstände des Astbruches zu klären.