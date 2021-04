AstraZeneca-Sonderaktion „Impfen 60+“

Die Landeshauptstadt München wird von Samstag, 24. April, bis einschließlich Samstag, 1. Mai, 6.000 Müncher*innen im Rahmen der Sonderaktion „Impfen 60+“ eine Impfung mit AstraZeneca im ISAR Klinikum anbieten. Voraussetzungen sind, dass man 60 Jahre oder älter ist, im bayerischen Registrierungsportal BayIMCO registriert ist und sich ab Freitag, 23. April, zusätzlich in einem Buchungsportal anmeldet. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Sonderaktion ein zusätzliches Impfangebot machen können. Mittlerweile werden in der Landeshauptstadt pro Tag in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Impfstoffs bis zu 12.000 Menschen geimpft: im Impfzentrum Riem, in den Hausarztpraxen und in den Alten- und Servicezentren. Die Impfkampagne erhält durch diese Sonderaktionen einen weiteren Schub.“

Die Anmeldung zur Impfung ist nach voriger Registrierung in BayIMCO (impzentren.bayern) ausschließlich ab Freitag, 23. April, im Internet unter http://www.wir-impfen-muenchen.de möglich. Von einem vorherigen Anmeldungsversuch ist bitte Abstand zu nehmen.

Impfwillige erhalten nach ihrer Registrierung einen Anamnese- und einen Aufklärungsbogen per E-Mail zugesandt, beide Formulare sind zwingend vorher auszufüllen und bereits vollständig ausgefüllt zusammen mit den anderen notwendigen Unterlagen zur Impfung mitzubringen. Personen ohne Termin und ohne die ausgefüllten Unterlagen können leider nicht zur Impfung zugelassen werden. Mit der Bestätigungs-E-Mail erhält man auch ein Hinweisblatt mit der Anfahrtsbeschreibung zum ISAR Klinikum.

Die 6.000 AstraZeneca-Dosen konnten im Impfzentrum Riem nicht mehr verimpft werden, nachdem die Erstimpfungen mit dem Vakzin in den Impfzentren ab Montag, 19. April, auf Wunsch des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege beendet wurden.