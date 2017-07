ASZ Perlach: Green City lädt SeniorInnen zu Radlkurs

Wer länger nicht mehr Rad gefahren ist oder sich mittlerweile immer unsicherer auf zwei Rädern fühlt, kann am Montag, 24. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr im ASZ Perlach am Kurs „Radeln in allen Lebenslagen“ teilnehmen. Die Umweltorganisation Green City e.V. organisiert ihn speziell für SeniorInnen, die (wieder) aktiv Rad fahren möchten. Sie erwarten Vorträge zu Sicherheit im Straßenverkehr von der Verkehrspolizeiinspektion München, zur „Fitness im Sattel“ und ein Erfahrungsbericht der Seniorin Gunda Krauss, die mit einem Dreirad von München bis Rügen fuhr. Anschließend hat jede/r die Möglichkeit, verschiedene Radtypen –darunter auch E-Räder – zu testen.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Eine Anmeldung ist möglich bis Donnerstag, 20. Juli im ASZ Perlach unter (089) 67 82 02 60. Mehr Informationen gibt es auf www.greencity.de/radeln-in-allen-lebenslagen.

Termin: Montag, 24. Juli 14:00 bis 17:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V. in Zusammenarbeit mit dem ASZ Perlach

Ort: ASZ Perlach, Theodor-Heuss-Platz 5, München-Perlach

Anmeldung: Bis Donnerstag, 20. Juli im ASZ Perlach unter (089) 67 82 02 60

Teilnahmegebühr: kostenfrei