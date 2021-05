Am frühen Samstagabend kam es zu einem Brand an einem Bahndamm auf Höhe des Tassiloplatzes. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle ein Feuer an der Bahnstrecke. Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, stellte sich heraus das es an mehreren Stellen brannte. Umgehend wurden weitere Kräfte angefordert.

Während die erste Brandstelle zügig abgelöscht wurde, fuhren die weiteren Kräfte zur zweiten Einsatzstelle. Auch hier konnte das Feuer schnell gelöscht werden.