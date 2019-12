Au-Haidhausen: Zwei Verletzte bei Aufzugsunfall

Ein defekter Aufzug in der Grillparzerstraße sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz. Eine 25-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann wollten mit dem Aufzug vom vierten Obergeschoss in das Erdgeschoss eines Wohnhauses fahren. Bereits zu Beginn der Fahrt bemerkten sie merkwürdige Geräusche im Fahrstuhl. Zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk gab es einen lauten Knall und der Aufzug fiel etwa sechs Meter ungebremst in die Tiefe. Nur knapp über dem Kellerboden blockierte eine automatische Notbremse den freien Fall so abrupt, dass der Mann schwer und die Dame leicht verletzt wurden. Bauarbeiter im dritten Obergeschoss hörten den Knall und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte sicherten den Fahrkorb mit Baustahlstützen ab und konnten danach die Verletzten aus dem Fahrstuhl befreien. Anschließend wurden sie an der Einsatzstelle erstversorgt und in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung gebracht. Die Polizei München hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

