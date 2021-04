Aubing: 55-Jährige am Nachmittag in der Wohnung überfallen

Am Montag, 12.04.2021, gegen 14:00 Uhr, klingelte es an der Wohnungstüre einer 55-

jährigen Münchnerin. Als die 55-Jährige, welche sich zum Tatzeitpunkt alleine in ihrer

Wohnung aufhielt, die Türe öffnete, stand ihr ein unbekannter Mann gegenüber, welcher

eine weiße Schreibunterlage in der Hand hielt.

Ohne etwas zu sagen, drückte der Mann die halbgeöffnete Tür auf und stieß die 55-jährige

Münchnerin zur Seite, so dass diese zu Boden stürzte. Im Folgenden durchsuchte der unbekannte Täter die ganze Wohnung nach Wertgegenständen und nahm aufgefundenes Bargeld und Schmuck an sich. Schließlich floh er in unbekannte Richtung.

Durch den Angriff erlitt die 55-Jährige einen Schock.

Durch den verständigten Lebensgefährten wurde schließlich die Polizei verständigt. Umgehend durchgeführte Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen

negativ.

Durch einen Rettungswagen wurde die 55-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Riesenburgstraße/Kunreuthstraße

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.