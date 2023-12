Aubing: Kaminbrand in Einfamilienhaus

In der Nacht ist es zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Voglerstraße gekommen.

Die ersten Einsatzkräfte wurden bereits auf der Straße von den Bewohnern erwartet. Aus dem Kamin des Hauses war ein deutlicher Funkenflug zu erkennen. Die Einsatzkräfte im vorab alarmierten Löschfahrzeug erkannte sofort den Ernst der Lage und forderte weitere Kräfte zur Einsatzstelle nach. Glücklicherweise war auf dem ersteintreffenden Fahrzeug der Feuerwehr ein gelernter Kaminkehrer unter der Besatzung. Dieser stand dem Einsatzleiter während des kompletten Einsatzverlaufes mit Rat und Tat zur Seite.

Erste Messungen an den Revisionstüren des Kamins ergaben, dass sich dieser bereits auf rund 300° C aufgeheizt hatte. Im Anschluss machte sich sofort ein Trupp unter Atemschutz mit der Drehleiter auf den Weg zum Kamin. Mithilfe des Kaminkehrerwerkzeuges begann dann die eigentliche Arbeit. Die Innenwände des Kamins wurden mit einem Kaminbesen vom Ruß befreit. Wasser kommt hierbei auf keinen Fall zum Einsatz, da schlagartig verdampfendes Wasser zur Zerstörung des kompletten Kamins führen würde.

Parallel wurde durch weitere Einsatzkräfte die CO-Konzentration in den Innenräumen gemessen und das Haus mit Frischluft belüftet. Eine Gefahr durch eine erhöhte Gaskonzentration konnte dadurch glücklicherweise schnell ausgeschlossen werden.

Das Ausräumen des Brandgutes aus dem Schornstein zeigte schnell Wirkung, die Temperatur ging merklich zurück. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Bewohner wieder zurück in ihr Haus. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein bezifferbarer Schaden ist nicht entstanden.