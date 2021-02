Aubing: Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte

Am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde ein älteres Ehepaar von einem

falschen Polizeibeamten, der sich “Schmitz“, angerufen. Dieser gab an, dass ein

Einbrecher unterwegs sei, der Zugriff auf ihr Konto hätte. Der Anrufer brachte das Ehepaar

in der Folge dazu, dass sie ihr Geld (mehrere tausend Euro) von ihrem Konto abhoben

und vor ihrem Haus abstellten. Sie verstauten das Geld in einem Staubsauger, der dann

vor der Türe lag.

Dieser Staubsauger wurde dann letztendlich abgeholt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die AG Phänomene.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die

Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie

behaupten, dass sie deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände

kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob

es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet

wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons

gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht

eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von

vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen

unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei

Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen

Sie keine Bankverbindungsdaten mit.