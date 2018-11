Auch im Advent entspannt einkaufen mit dem MVV-Packerlbus

Die Weihnachtseinkäufe erledigen, dabei die Hände frei haben und Tüten und Taschen sicher verwahrt wissen: Auch in diesem Jahr können die Fahrgäste des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) an den Adventssamstagen wieder in der Münchner Innenstadt ihre Pakete im MVV-Packerlbus zwischenlagern.

Schon seit mehr als 20 Jahren bietet der MVV mit dem Packerlbus seinen Fahrgästen die Möglichkeit, Pakete, Tüten und Taschen aufbewahren zu lassen und so ganz entspannt den Weihnachtseinkauf zu erledigen. Dafür steht der MVV-Packerlbus an den vier Adventssamstagen vor dem Jagdmuseum in der Fußgängerzone, Ecke Kaufinger- und Augustiner-straße, jeweils von 11 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Dieser Service ist für alle, die ihre Fahrkarte von MVV, Oberbayernbus, DB, BOB, Meridian, BRB oder ALEX vorzeigen, und ist kostenlos.