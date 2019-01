Audi e-tron startet am Flughafen München durch

München, 23. Januar 2019 – Spektakulärer Anflug des neuen Audi e-tron: Noch vor dem offiziellen Start der Auslieferungen in Deutschland ist der erste vollelektrische Audi schon am Flughafen München gelandet – in einem mehrstöckigen Meteoriten. Auf der Freifläche des MAC-Forums zwischen Terminal 1 und 2 können die Besucher und Passagiere des Flughafens bis Mitte März auf 630 Quadratmetern das neue Auto und seine innovative Technologie erleben.

Damit erweist sich der Flughafen München abermals als maßgeschneiderte Location für aufsehenerregende Markeninszenierungen. Mit dem AUDI-Meteoriten wurde ein aufmerksamkeitsstarker Blickfang für die Präsentation des modernen Fahrzeugs geschaffen. Das stark frequentierte MAC-Forum, das regelmäßig Schauplatz attraktiver Veranstaltungen am Münchner Airport ist, bietet hierfür optimale Voraussetzungen. So können Autobegeisterte kurze e-tron-Probefahrten aus dem Meteoriten heraus unternehmen, die Audi eScooter testen oder Exponate rund um die E-Mobilität sowie die aktuellsten Audi-Modelle besichtigen. Die AUDI AG nutzt die Installation darüber hinaus auch als Teil seines Trainings für die weltweite Handelsorganisation. Mehr als 9.500 Handelsmitarbeiter aus aller Welt werden dabei in die Technik sowie das Ökosystem des Audi e-tron eingeführt. Parallel zur Installation ist der Ingolstädter Autobauer unter anderem auch mit einem überdimensionalen Kampagnenmotiv auf der Westfassade von Terminal 2 zu sehen, die mit 3.400 Quadratmetern Europas größte Außenwerbefläche ist.

Der Meteorit ist ein Erlebnis für die ganze Familie: Auf einer eigenen Expeditionstour durch den Meteoriten können auch die kleinen Besucher gemeinsam mit dem gezeichneten Roboter ADUI die elektrische Welt spielerisch entdecken. Für exklusive Kunden-Events wurde zudem noch eine Bar- und Lounge-Area installiert. Ein besonderes Erlebnis bietet bis März ein Escape Room in der myAudiSphere. Hier können sich die Besucher im Spiel mit der Technik des neuen Elektro-Audi auseinandersetzen. Sind alle Rätsel gelöst, steht zur Belohnung eine Probefahrt an.

„Mit dem Audi-Auftritt für den e-tron qualifiziert sich der Flughafen erneut als hochwertige Premium-Plattform für großartige Markenauftritte. Den kreativen Ideen sind kaum Grenzen gesetzt wenn es darum geht, ein breites Publikum bis hin zu meinungsbildenden Entscheiderzielgruppen für eine Marke zu begeistern“, erklärt Rainer Beeck, Leiter Commercial Activities vom Flughafen München.

„Wir starten mit dem Audi e-tron in ein neues Kapitel für unsere Marke. Erstmals stehen neben dem Auto auch neue digitale Dienste oder das Thema Laden im Mittelpunkt“, sagt Horst Hanschur, Leiter Vertriebsstrategie und Business Development der AUDI AG. „Unser Meteorit bietet daher auch einen völlig neuen Ansatz, das Ökosystem und die Technologien rund um unser erstes vollelektrisches Großserienmodell zu erleben.“

