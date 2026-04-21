Auer Maidult startet die Münchner Dultsaison 2026

Die Maidult in der Au lädt von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, zum Münchner Frühlingsvergnügen auf dem Mariahilfplatz ein. Rund 250 Geschäfte bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Autoscooter, Kettenflieger, Schiffschaukel und Riesenrad sorgen im Schaustellerteil für fröhliche Stunden. Das kulinarische Angebot der gastronomischen Betriebe sorgt für Stärkung nach einem ausgiebigen Dult-Bummel. Die Verkaufszeiten der Maidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Schaustellerbetriebe sind von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Am 25. April, 11 Uhr, eröffnet Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef, die Auer-Dult-Saison 2026: „Endlich wieder Dult in der Au! Auch für mich gibt es kaum etwas Schöneres an einem Frühlingstag, als über den Markt zu schlendern, an den verschieden Ständen nach Nützlichem und Kuriosem zu stöbern, Schmankerl zu probieren oder eine Runde auf dem historischen Riesenrad 1925 zu drehen. Ganz besonders freu ich mich auf die Begegnungen mit den Beschickerinnen und Beschickern und den anderen Dult-Fans. Für uns alle ist die Dult ein besonderer Ort, der wie kein anderer das ureigene Münchner Lebensgefühl vermittelt. Seit fast 240 Jahren ist die Dult ein fester Bestandteil des Münchner Jahreslaufs und hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt.“

Neu auf der Maidult 2026

Ein besonderes Dult-Mitbringsel sind die natürlichen Pflegeprodukte und Wellnessartikel wie Arnika Fußbalsam, Haarseife mit Schafmilch und Melisse, Geschirrspülseife, Schafmilchbalsam oder Rasierseife mit Aktivkohle von MS Natura am Stand von Michael Stampf (Kirchengasserl 3). Wer sich für Schmuck begeistert, wird bei Angelika Huber fündig. Sie fertigt Schmuck aus Silber und Edelsteinen (Herztropfengasse 5b). Taschen, Tragegurte und Modeschmuck aus Glas verkauft Beatrix Meyer (Raritätengasse 7b).

Ganz praktischer Natur sind Produkte bei Manuela Scherr und Kerstin Wagner. Sie bieten den kultigen Vorwerk-Kobold Staubsauger nebst Zubehör und Ersatzteilen sowie einen Reparaturdienst an (Neuheitengasse 13). Bei Christian Ott dreht sich alles um die Honigbiene: Sein Sortiment umfasst Kerzen, Seifen, Kosmetik, Propolisprodukte sowie Kulinarisches wie Honig, Met und Honigsenf (Ahornallee 17a).

Kulinarische Köstlichkeiten hat auch Rainer Brenner im Angebot: Er verkauft Südtiroler Wurst- und Fleischspezialitäten auf dem Mariahilfplatz (Rupert-Stöckl-Platz 2).

Familientag und Gutscheine „Dult ist Kult!“

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 28. April. Bänke für müde Kinder (und Erwachsene) sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Dult-Gutscheine gibt es an der Tourist Information im Rathaus oder online unter einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an den Verkaufsständen und Schaustellergeschäften eingelöst werden (Warenwert 10 Euro).

Erlebnistour Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer der etwa zweistündigen Erlebnistouren mit einem offiziellen München Guide teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu. Auch das eine oder andere Dult-Schmankerl wird während des Rundgangs verkostet. Zusätzlich gibt es noch ein Ticket für das historischen Riesenrad 1925.

Die erste Führung startet am Sonntag, 26. April, um 11 Uhr. Weitere Führungen: Freitag, 1. Mai, 16 Uhr, Samstag, 2. Mai, und Sonntag, 3. Mai, jeweils um 11 Uhr. Vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4, ist der Treffpunkt für die Touren.

Gebucht werden können die Führungen unter einfach-muenchen.de/dult-fuehrung oder an der Tourist Information.

Viertelliebe Au

Wer mehr über das Stadtviertel an der Isar erfahren möchte, dem seien die Artikel zur Viertelliebe-Kampagne empfohlen. Infos unter www.einfach-muenchen.de/viertelliebe. München Tourismus liefert Insidertipps, um die Stadt und ihre abwechslungsreichen Viertel zu entdecken. Wie wäre es mit einer Viertelliebeführung durch Haidhausen oder Giesing? Beide Touren sind unter einfach-muenchen.de/fuehrung-viertel oder an der Tourist Information buchbar.

Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt von Montag bis Freitag, jeweils 12 Uhr, zu einer viertelstündigen Mittagsmeditation ein. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, kann man bei „Orgel um 3“ Texte und Musik in der Kirche genießen. Zusätzlich findet am 2. Mai abends ein Orgelkonzert statt. Turmführungen finden samstags und sonntags stündlich von 13 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Anmeldung ist am Eingang der Kirche.

Mehr Informationen unter www.mariahilf-muenchen.de.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Rund um die Auer Dult bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: Tram 18, Busse 52 und 62, U1/U2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz). Rund um den Mariahilfplatz finden dieses Jahr umfangreiche Arbeiten an der Fernwärmeversorgung statt. Die erforderlichen Sperrungen variieren im Umfeld des Festgeländes. Fußgänger und Radfahrer können die Wege in der Regel weiterhin nutzen.

Alle relevanten Infos zur Barrierefreiheit gibt es im Internet unter https://muenchen-barrierefrei.de/auer-dult.

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf der offiziellen Webseite www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Die weiteren Termine der Dultsaison: Die Jakobidult findet von 25. Juli bis 2. August statt, die Kirchweihdult von 17. bis 25. Oktober.