Auf alle Felle: Piste frei für Skitourengeher im Pillerseetal

Wenn in Fieberbrunn im Osten der Kitzbüheler Alpen nach 17 Uhr die Pisten leer, die Skifahrer wieder unten im Tal und die Bergbahnen zum Stillstand gekommen sind, schlägt die Stunde der Tourengeher: Jeden Freitag und Samstag sind die Pisten Streuböden und Zillstatt (Nummer 102 und 104) speziell zum Aufsteigen und Abfahren bis 22 Uhr geöffnet und garantieren einsamen und sicheren Wintersportgenuss im Pillerseetal. Touren-Tipp: Von der Talstation Fieberbrunn sind es etwa anderthalb Stunden und 450 Höhenmeter bis zum Wildalpgatterl. Wie wäre es hier mit einem herzhaften Abendessen, bevor es unter Sternen wieder bergab geht? Wer nicht (nur) freitags und samstags auffellen möchte, schaut im Nachbarskigebiet der Bergbahnen Pillersee in St. Ulrich am Pillersee vorbei. Die Tourenskiworld Buchensteinwand lockt ganztags und die ganze Woche über mit ausgewiesenen Aufstiegen hinauf zum Jakobskreuz – dem größten begehbaren Gipfelkreuz der Welt. Übrigens: Für Sicherheit und Orientierung sorgt die einheitliche Beschilderung nach dem Tiroler Pistentourenleitsystem. Gäste, die hinter echten Geheimtipps her sind, schließen sich am besten den ortskundigen Guides bei einer geführten Skitour durchs Pillerseetal an. www.pillerseetal.at