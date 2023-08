Auf der Bühne der MOTORWORLD Mobility Days: Motorsport-VIPs, Renn-Legenden und Fahrzeug-Highlights

Vielfältiges Programm mit Rennfahrerin Sophia Flörsch, Leopold „Poldi“ Prinz von Bayern, Top-Influencer Gercollector und vielen anderen sowie Fahrzeugneuheiten, Probefahrten und After-Show-Party mit DJ Black Box



Die Motorworld Mobility Days setzen vom 3. bis zum 6. September 2023 mobile Leidenschaft in Szene – und das mit über 40 Ausstellern und einem vielfältigen Programm. So wird der Dampfdom der Motorworld München an diesen Tagen zum „Home of Mobility“. Auf der AvD Entertainment Stage kommen hier täglich Talk-Gäste zu unterschiedlichen Themen zu Wort: Prominente aus der Welt des Motorsports, Vertreter von Verbänden und Clubs mit Mobilitäts-Bezug sowie Insider für Oldtimer-Themen. Moderator Thomas R. Köhler begrüßt u.a. Rennfahrerin Sophia Flörsch, Deutschlands größten Auto-Influencer Gercollector sowie das BMW M Juniorteam zusammen mit BMW-M-Legende Jochen Neerpasch und Leopold „Poldi“ Prinz von Bayern.

Auf der ebenfalls im „Home of Mobility“ angesiedelten SONAX Mobility Stage werden darüber hinaus nicht nur der namensgebende PKW-Pflegeprodukt-Hersteller Sonax, sondern auch grandiose Beispiele vielfältiger Mobilität ihren Auftritt haben: Neuheiten wie das fliegende Auto PAL-V Liberty oder Offroad-Fahrzeuge wie der 4×4 Grenadier von INEOS und der Jeep Wrangler von ORZ. Zudem zeigt SEMCO EXCLUSIVE CARS hier täglich das Beste, was der Megacar-Hersteller Koenigsegg zu bieten hat.



Probefahrten, Offroad-Parcours, Carrera-Rennbahn und mehr



Für etliche Modelle gilt dabei „Nicht nur angucken, sondern auch anfassen und fahren!“. So bieten Tesla, NIO und INEOS, die auf dem Freigelände, dem „Home of Experience“, zu finden sind, Probefahrten mit verschiedenen Modellen an. Für einen höheren Pulsschlag sorgen INEOS sowie S-Tec und ORZ, wenn sie ihre 4×4 Offroad-Fahrzeuge auf dem Offroad-Parcours in Szene setzen und Interessierte zum Mitfahren einladen. Zu sehen und zu hören ist hier auch der Red Bull DJ Truck.

Spannende Duelle können sich Familien und Slotcarfans auf der Carrera-Rennbahn in der Lokhalle liefern, die täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Wer Wissenswertes über die Motorworld München erfahren möchte, nimmt als Ticketinhaber an einer der drei täglichen Führungen teil (jeweils 12, 14 und 16 Uhr).



Am Dienstagabend steigt ab 18 Uhr die After-Show-Party, zu der ebenfalls alle Mobility Days-Besucher Zutritt haben. Der international bekannte Münchner DJ und Musikproduzent Black Box legt hier und an allen Tagen im „Home of Mobility“ seine unverwechselbaren Beats auf, ein klangvoller und mitreißender Mix aus Melodic House / Techno und Techhouse. Eines der Highlights des Abends ist eine Charity-Auktion mit Sophia Flörsch für die Laureus Sport for Good Stiftung.

Von Sonntag bis Mittwoch: Spannende Talk-Gäste auf der Bühne



Der Sonntag (3.9.) startet mit dem „Fire Up“, der offiziellen Eröffnung der Motorworld Mobility Days durch Andreas Dünkel, CEO und Gründer der Motorworld Group, und Sebastian Olsowski, Standortleiter der Motorworld München, auf der AvD Entertainment Stage. Der deutsche Motorsportler Christian Geistdörfer und Dr. Michael Haberland (Mobil in Deutschland e.V.) sprechen zu aktuellen Automobil-Themen. Am Nachmittag trifft Karsten Arndt, Alte Schule – der Podcast, dann auf Oldtimer- und Rallye-Experte Michael Hagemann.

Mit Spannung wird das BMW M-Junior-Team – mit den jungen BMW M Werksfahrern Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen – am Montag (4.9.) erwartet. Die Rennfahrer werden in Begleitung von BMW M-Legende Jochen Neerpasch und dem ehemaligen Rennfahrer Leopold „Poldi“ Prinz von Bayern zur Talkrunde auf der Bühne sein und im Anschluss Autogramme geben. Auch DTM Rennfahrer Ricardo Feller, der von SONAX präsentiert wird, wird die Besucher der Mobility Days garantiert mit seinem Rennfieber anstecken. An der SONAX Bar findet später eine Autogrammstunde statt. Mit Fabian Vettel gibt sich am Montag ein weiterer Rennfahrer mit Motorsport-DNA zu Talk und Autogrammstunde die Ehre und auch zwei Frauen betreten die Bühne. Die Motorradrennfahrerin Sabrina Sabel spricht unter dem Titel „Women with Drive“ über Frauen in der internationalen Motorsportszene, die Rennfahrerin Laura-Maria Geissler thematisiert NFT-basierte Sportfinanzierungsmodelle. Historische Fahrzeuge stehen im Fokus des DEUVET Oldtimer Talk mit Jan Hennen (DEUVET).

Autoveredler Rainer Buchman (bb auto) nimmt das Publikum am Montagabend um 18:30 Uhr mit einem Vortrag auf eine Reise in die legendären 1980er Jahre, als die Gaunerkomödie „Car-Napping: bestellt – geklaut – geliefert“ ein Kino-Kassenschlager war. Ein Original-Fahrzeug aus dem Film, der bb Rainbow Porsche, ist ebenfalls dabei. Im Anschluss wird der Film gezeigt.



Am Dienstag (5.9.) ist Deutschlands bekanntester Auto-Influencer, der Gercollector, „live on stage“. Buchautor Jürgen Lewandowski trifft um die Mittagszeit auf Designer Vittorio Strosek (Strosek Autodesign) und der langjährige ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug begegnet beim DTM-Talk DTM-Fahrer Clemens Schmid. Am Abend kommt Sophia Flörsch, Automobilrennfahrerin und Botschafterin von LAUREUS Sport for Good, auf die Bühne. Zusammen mit LAUREUS-Geschäftsführer Paul Schif spricht sie über ihre Karriere und Rennsporterfolge sowie über das Engagement bei LAUREUS.

Der Generalsekretär des Automobilclub von Deutschland e.V. Lutz Leif Linden hat am Mittwoch (6.9.) das Wort auf der AvD Entertainment Stage. Die Talkrunde mit Mario De Rosa (FIVA-Kulturkommision-Vorsitzender, Präsident Initiative Kulturgut Mobilität, Mitglied des automobilen Parlamentarierkreises im Bundestag) und Marcus Görig (RM Sotheby’s Car Specialist) diskutiert über das Thema Originalität von Oldtimern und deren Wertentwicklung. Mit einem Mercedes-Benz AMG GT R im Rote-Sau-Design kommt der DTM Champion 2021 Maximilian Götz auf die Mobility Stage gefahren, um dann auf der Bühne über seine Leidenschaft für den Motorsport zu sprechen.



Motortreff zum Auftakt der MOTORWORLD Mobility Days



Zum Auftakt der Motorworld Mobility Days findet am Sonntag, 3. September, von 10 bis um 18 Uhr ein Motortreff für alle Marken statt. Bikes, Oldtimer, Sports- und Supercars – alle sind willkommen. Die Durchfahrt durch die historische Lokhalle wird geöffnet sein. Das Vater & Sohn-Moderatoren-Duo Michael und Jakob Hagemann stellt die Fahrzeuge den Zuschauern unterhaltsam und kurzweilig vor.

MOTORWORLD Mobility Days vom 3. bis zum 6. September 2023



Mit den Motorworld Mobility Days setzt die Motorworld München vom 3. bis zum 6. September 2023 als offizieller Kooperationspartmer der IAA Mobility 2023 mobile Leidenschaft einmal mehr in Szene: Renommierte Aussteller präsentieren ihre Highlights, darunter Tesla, Mercedes-AMG, ABT Sportsline, NIO, Fisker, INEOS und Koenigsegg. Zu sehen sind Hyper- und Supercars, E-Mobilität, Oldtimer, Youngtimer, Offroad-Fahrzeuge und Motorräder sowie Accessoires und Kunst.

MOTORWORLD Mobility Days

3. – 6. September 2023 (So. – Mi.), tägl. 10 – 18 Uhr



MOTORTREFF

3. September 2023 (So.), 10 – 18 Uhr



MOTORWORLD München

Am Ausbesserungswerk 8

80939 München



Eintrittskarten

Tageskarte 10,00 €

Dauerkarte 25,00 €

Familien-Tageskarte (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre) 15,00 €

Schüler- & Studenten (Vorlage Schüler-/Studentenausweis) 5,00 €

Senioren Tagesticket (ab 60 Jahre) 5,00 €



Informationen und Tickets: http://motorworld-miaa.de/