Auf der großen Silvesterparty mit Tollwood ins Jahr 2019 feiern!

Party und Livemusik auf fünf verschiedenen Areas, spektakuläre Acts und kulinarische Leckereien an Bars und Ständen auf der Theresienwiese – so verabschiedet das Tollwood Winterfestival mit der großen Silvesterparty das Jahr 2018!

Ab 19 Uhr steigt der Silvester-Countdown zu einem Preis von 29 EUR (ermäßigt 25 EUR) auf dem Festivalgelände, in den Zelten legen DJs auf und Livemusik spielt ab 20:30 Uhr, um stimmungsvoll ins neue Jahr zu feiern!

Im Mercato-Zelt treten neben dem spanischen Gitarristen und Sänger Jah Chango und Äl Jawala mit Oriental Brass, auch Bittenbinder auf. Eine junge Münchner Band, die mit einer Soundkombination aus Funk, Soul und Hip-Hop tiefsinnige Botschaften auf die Bühne bringt und mit jeder Menge Herz gute Laune verbreitet. Nicht wegzudenken von der Tollwood Silvesterparty sind Jamaram. Acht Musiker aus München wollen mit ihrem unverkennbaren Stil aus Reggae, Rock, Dub, Latin und Balkan-Beats ein Statement für Weltoffenheit, Respekt und Toleranz setzen.

Chris Aron and the Croakers rocken die Bühne im EssZimmer. Mit zwei Gitarren, treibendem Bass und Drum-Rhythmus überzeugt das junge, authentische Quintett Cat Lee King and his Cocks mit fetzigem Rockin‘ Blues.

Weiterhin bietet die Band Rockomotion ein erstklassiges musikalisches Menü mit den besten Coversongs der vergangenen vierzig Jahre. Mit Authentizität, Spielfreunde und einer mitreißenden Bühnenshow bringen die sieben Musiker den Hexenkessel zum Brodeln. Edwin Kimmler spielt sich mit Klavier, Gitarre und Mundharmonika durch verschiedene Genres von Blues und Soul bis hin zu Boogie Woogie und Swing.

Beim Transatlantic Club Orchestra treffen lateinamerikanische Rhythmen gemischt mit afrikanischen und asiatischen Klängen auf moderne Beats und Sythie Sounds, die die Tanzfläche des Weltsalons in eine grandiose Party verwandeln.

Für alle Party-Begeisterten, die das neue Jahr richtig ausgelassen feiern wollen, legen verschiedene DJs in den Zelten bis in die frühen Morgenstunden auf. Die Food Plaza bietet Best of Food & Sound. Tarotkartenleger Robert Alcazane wirft auf Wunsch einen ersten Blick in das neue Jahr und Künstler auf Stelzen tanzen in leuchtenden Kostümen über das Festivalgelände. Punkt zwölf erschallt der Mitternachtswalzer in allen Zelten sowie auf dem Außengelände zu Füßen der Bavaria als jährliches Highlight.

Die große Silvesterparty des Tollwood Winterfestivals lädt dazu ein, mit Livemusik von Reggae, Blues über Pop und Rock bis hin zu ausländischen Klängen, Bio-Essen und leckeren Getränken an Bars und Ständen, Acts auf der Theresienwiese und dem traditionellen Mitternachtswalzer das alte Jahr zu verabschieden und das neue ausgelassen zu feiern!

Tickets für die Silvesterparty gelten am Veranstaltungstag drei Stunden vor und nach der Veranstaltung als MVV-Ticket. Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten. Karten können unter der Tollwood-Ticket-Hotline 0700- 38 38 50 24 (ca. 12,6 Ct/min je nach Anrufernetz) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.