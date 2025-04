Auf der Zugspitze: Skibetrieb endet und Maibaum steht – Sommerbetrieb am Wank und im Garmisch-Classic startet

Bei der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) neigt sich ein ereignisreicher Monat dem Ende zu. Auf der Zugspitze endet der Skibetrieb und Deutschlands höchster Maibaum steht wieder. Mit Alpspitz- und Hochalmbahn im Garmisch-Classic und mit der Wankbahn startet der Sommerbetrieb.

Auf der Zugspitze: Skibetrieb endet

Am 4. Mai geht der Skibetrieb auf der Zugspitze zu Ende und bei der Seilbahn Zugspitze und Zahnradbahn stehen direkt nach Ende der Wintersaison Revisionsarbeiten an. Deswegen ist die Zugspitze voraussichtlich vom 05.05. bis 09.05. sowie vom 26.05. bis 28.05. komplett geschlossen. Von 09.05. bis 25.05. ist die Zugspitze geöffnet und über die Zahnradbahn erreichbar. Die Zahnradbahn-Talstrecke ist von 05.05. bis 16.05. zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau gesperrt. Auf der Strecke wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Haltestelle Hausberg wird nicht bedient. Für die Haltestelle Hammersbach wird eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Zugspitzstraße/Höllentalstraße eingerichtet. Aufgrund der längeren Fahrzeit des Busses kann es zu Verzögerungen im Fahrplan kommen. Die kompletten Revisionszeiträume finden Gäste hier: https://zugspitze.de/de

Deutschlands höchster Maibaum steht

In diesem Jahr steht ein 18 Meter langer Maibaum auf der Zugspitze. Der bereits 80 Jahre alte Baum stammt aus dem sogenannten Zugwald am Eibsee und wurde vom Maibaumverein Hammersbach zur Verfügung gestellt.

Ausblick Sommer: Panoramaberg Wank mit viel Programm

Nachdem die aufwändigsten Revisionsarbeiten seit Bestehen an der Wankbahn stattgefunden haben und sich die Öffnung durch einen Zwischenfall verzögert hat, steht nun die Öffnung der neuen Anlage zum 1. Mai an. Um den Besuchern das Geschehen näherzubringen, sollen seitens der BZB künftig technische Führungen an der Wankbahn mit Einblicken hinter die Kulissen angeboten werden.

Mit der Bahn öffnet auch die Sonnenalm in der Bergstation. Sie verwöhnt ihre Besucher mit regionaler Küche und ganz neuer Speisekarte. Außerdem wurde der Kinderspielplatz direkt an der Bergstation um einige Holzgeräte und Schaukeln erweitert.

Auf dem Panoramaberg Wank erwartet die Besucher in diesem Sommer wieder einiges an Programm. Das Kombiticket für Bergbahnfahrt und Frühstück täglich von 9-11 Uhr auf dem Wank ist mit Inbetriebnahme der Bahn erhältlich. Musikalisch geht es auf der Terasse der Sonnenalm am 4. Mai mit Tiroler Blasmusik von der 7-köpfigen Band John Blow weiter. Am 11. und 12. Juli gibt es bei Wank Unplugged vier Bands live in zwei Tagen zu sehen. Informationen und Tickets sind hier erhältlich: https://zugspitze.de/Veranstaltungen

Alpspitz- und Hochalmbahn öffnen

Im Garmisch-Classic starten Alspitz- und Hochalmbahn zum 1. Mai in den Sommerbetrieb. Mit den Bahnen öffnet auch die Aussichtsplattform AlpspiX, das Restaurant Osterfelder 2000 und im Wandergebiet hat bereits der Forstweg zwischen Alpspitzbahn Bergstation und Hochalmbahn Talstation geöffnet. Weitere Wanderwege und Klettersteige im Alpspitzgebiet sind aufgrund der Schneelage aktuell noch geschlossen.