Auf die Skier, fertig, los: Am 19. Oktober beginnt im Pitztal offiziell der Winter

Skifahren, Schlemmen, Chillen – und bei guter Musik entspannt bereits am 19. und 20. Oktober in den Winter starten: Das Opening „Gletscher Ski & Show“ im Pitztal macht’s möglich. Es stehen bestens präparierte Pisten in 2.688 bis 3.440 Meter Höhe zur Verfügung. Während Urlauber auf der Sonnenterasse im Liegestuhl relaxen, zeigen lokale Bands an der Bergstation des Gletscherexpresses, was in ihnen steckt. Highlight am 19. Oktober: Das Konzert mit Maria Kofler von SAX’N’More (e) Motion to entertain you. Die Saxophonistin spielt ab 16 Uhr zum Sonnenuntergang im Café 3.440, dem höchstgelegenen in ganz Tirol, vor traumhafter Bergkulisse. Und wenn die Dämmerung hereinbricht, erleuchtet die LED-Flugshow von Heli Gold den Himmel.

Gäste kommen bis 20.45 Uhr mit den Bergbahnen wieder zurück ins Tal. Am nächsten Tag ein paar Abfahrten genießen, bevor es ab 11 Uhr zum höchsten Frühshoppen Tirols geht – natürlich mit musikalischer Umrahmung. Das gesamte Wochenende können Gäste kostenlos (gegen Vorlage des Personalausweises) das neuste Material der Spitzenhersteller testen. Übrigens kann man am Pitztaler Gletscher bereits ab 21. September Skifahren. Der Ein-Tages-Skipass kostet 52 Euro, für zwei Tage zahlt man 98 Euro. www.pitztal.com