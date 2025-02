Auf einen am Boden liegenden 16-jährigen Mitschüler eingeschlagen

Am Dienstag, 25.02.2025, gegen 08:00 Uhr, informierte eine Schulbegleiterin die Münchner Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen am Innsbrucker Ring. Dabei soll unter anderem mit massiver Gewalteinwirkung auf einen am Boden liegenden eingewirkt worden sein.

Nachdem mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und dazwischengingen, entfernten sich alle Beteiligten in unbekannte Richtung.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten drei 15-Jährige als Tatverdächtige gegen 09:00 Uhr in einer Münchner Mittelschule angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss zu einer Münchner Polizeiinspektion verbracht.

Der Geschädigte, ein 16-jähriger Schüler, konnte gegen 11:00 Uhr in einer Münchner Realschule angetroffen werden. Er wurde im Anschluss aufgrund seiner Verletzungen mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Zwei der Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Alle drei wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.