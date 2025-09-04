Auf geht’s zum 12. Trachtenflohmarkt im Hofbräukeller München

Am Samstag, den 6. September 2025, öffnet der Hofbräukeller am Wiener Platz wieder seine Türen für alle, die Tracht lieben. Von 09:00 bis 15:00 Uhr lädt der traditionsreiche Saal zum Stöbern, Feilschen und Entdecken ein – und zur Vorfreude auf die Wiesn!

Der Trachtenflohmarkt hat sich längst zu einem festen Termin im Münchner Spätsommer entwickelt. Ob du noch das perfekte Dirndl suchst, eine Lederhose mit Charakter, eine fesche Weste oder einfach ein schönes Accessoire – hier findest du mit ein bisschen Glück dein neues Lieblingsstück. Und das Beste daran: nicht nur dein Geldbeutel freut sich, sondern auch die Umwelt, denn die Trachten bekommen ein zweites Leben.

Neben der großen Auswahl an Dirndln, Lederhosen, Schürzen, Hemden und Schmuck erwartet dich eine ganz besondere Atmosphäre: bunt, lebendig und mit viel Liebe zur Tradition. Zwischen den Ständen bleibt immer Zeit für einen gemütlichen Ratsch, fürs Fachsimpeln über Schnitte, Stoffe und Farben oder einfach fürs gemeinsame Schmökern. So wird der Flohmarkt nicht nur zum Shopping-Erlebnis, sondern auch zu einem Treffpunkt für alle, die Tracht im Herzen tragen.