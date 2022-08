Auf gehts zum 31. Aubinger Herbstfest vom 01. – 04. September 2022

Es ist das Angebot für alle Münchnerinnen und Münchner: das Aubinger Herbstfest.

Das beliebte Stadtteilvolksfest lädt zum 31.mal ein, um gemeinsam zu feiern und auch um Tradition und Brauchtum zu unterstützen. Ebenso bietet es viele, auch kostenlose Attraktionen für Kinder und Familien.

Die Eröffnung am Donnerstag, 01. September beginnt traditionell mit einem Standkonzert am Maibaum im Herzen von Aubing an der Bergsonstraße Ecke Altostraße. Dort treffen sich dann auch die vielen Vereine mit Ihren Fahnen und Vereinswägen und starten unter musikalischer Begleitung zu einem Festzug mit Festkutsche durch Aubing und ziehen auf das Aubinger Herbstfest am Belandwiesenweg ein.

Dort zapft der Schirmherr, Staatsminister a.D. Dr. Otmar Bernhard traditionell das erste Faß an und eröffnet mit dem Vorsitzenden des Freiflächenverein, Sebastian Kriesel das 31. Aubinger Herbstfest.

Am Abend spielt die Blaskapelle Unterbrunn zünftig auf und die Vereine tragen mit den Aubinger Trommlern, Bayrischen Volkstänzen vom Gebirgstrachtenerhaltungsverein Almfrieden Aubing und einem Maßkrugstemmen des Aubinger Burschenvereins mit zum Programm bei.

Am Freitag, den 02.September wird beim „Markt im Zelt“ gezeigt, was viele Produzenten, Vereine und Firmen im Münchner Westen zu bieten haben. Neben Angeboten der Aubinger Landwirte sind auch Kunsthandwerker mit von 12 – 16 Uhr dabei.

Abends feiert Aubing das 140-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr mit einer grandiosen Zeltparty, wo „DJ Tomm“ auflegt. Beginn ist ab 19.00 Uhr.

Eintrittskarten im Vorverkauf bei Getränke City Reitmeier (Schwemmstr. 22) und Autofit Strixner (Spieltränkergasse 3), Restkarten an der Abendkasse.

Am Samstag, den 03. September geht es bereits um 10 Uhr (Einlass 9 Uhr) mit einem politischen Frühschoppen los. Die CSU München-West mit Landtagsabgeordneten Josef Schmid begrüßt den bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Musikalisch umrahmt wird der Frühschoppen durch die Aubinger Blaskapelle, kesselfrische Weißwürste werden in der Festküche angeboten.

Von 14.00 – 17.30 Uhr stehen Kinder und Familien im Mittelpunkt. Mit ermäßigten Preisen im Festzelt gibt es viele kostenlose Angeboten, eine Hüpfburg und ein Kasperltheater. Die Schützengesellschaft Aubing zeigt den Jüngsten beim Lichtgewehrschießen, wer eine gutes Auge hat, der Madlverein veranstaltet ein Kinderschminken, der Judoclub Aubing zeigt seine besten Talente bei einer Vorführung und die Freiwillige Feuerwehr begeistert Klein und Groß mit einer Fahrzeugschau beim Kinder- und Familiennachmittag. Abends geht es weiter mit der großen Zeltparty zum 140-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Aubing mit der Band „Münchner G’schichten“ – Beginn ab 19.00 Uhr.

Am Sonntag, den 04. September gibt Aubing nochmals richtig Gas.

Ab 08.00 Uhr werden die Festbesucher zu einem Weißwurstfrühschoppen im Rahmen des 140-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Aubing mit begrüßt.

Um 10.00 Uhr findet eine ökumenische Feldmesse in der Ubostraße 5 im Garten der Pfarrei St. Quirin mit vielen Fahnenabordnungen, Vereinen und Feuerwehren statt.

Ab 12.00 Uhr gibt es ein Mittagessen im Festzelt mit der Blaskapelle des Musikverein Eichenau, bevor es dann um 14 Uhr zu einem großen Festzug durch Aubing geht, der sicherlich ein Highlight wird.

Ab 15.30 Uhr werden die Zugteilnehmer und Gäste im Festzelt das Jubiläum ausklingen lassen, bevor dann ab 18.00 Uhr die Party- und Oktoberfestband „Nachtstark“ nochmal zum Abschluss der Festtage Aubing und das Festzelt rockt.

Auf dem Aubinger Herbstfest wird das Augustiner Bier noch traditionell aus Holzfässern ausgeschenkt. Die Maß kostet 9,70 €. Jeden Tag gibt es ein günstiges Mittagsgericht aus der Küche von Hansi Stadtmüller. Er ist zusammen mit Michaela Jofer der neue Festwirt und steht mit Ihr für Qualität, für die die Familie seit Jahrzehnten auch mit dem Wiesnzelt „Fischer Vroni“ bekannt und bewährt ist. Steckerlfisch aus der Fischer Vroni und Münchner Gerichte zu fairen Preisen. Auch das zeichnet wieder das Aubinger Herbstfest aus.

Auf der Festwiese wird ein kleiner Schaustellerpark betrieben.

Veranstaltungsort: Belandwiesenweg in 81245 München Aubing, 3 Minuten von der SBahnstation Aubing (S4) sowie Bushaltestelle Ubostraße (Linie 162 und 143) gelegen. Mehr unter www.aubinger-herbstfest.de