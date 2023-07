Auf geht’s zum Sinnflut Festival vom 20.07. bis 30.07.2023 auf dem Volksfestplatz Erding

Der Sommer ist da! Und Sommer Zeit ist Sinnflut Zeit.

Vom 20.07. – 30.07. verwandelt sich der Volksfestplatz Erding wieder in eine Plattform der vielseitigen Unterhaltung.

Wie immer ist das komplette Bühnenprogramm am Gelände ganz nach dem Motto Umsonst& Draußen gestaltet. Auf den drei Stages wird einiges geboten sein und so manches Musik Highlight lässt einen jetzt schon vor Vorfreude die Beine kribbeln.

Ein kleiner Einblick in die Highlights 2023:

DO 20.07.23 Raiffeisenbühne 21:30 Uhr: Roland Hefter mit seiner Band Isarrider

Geschichten in Liedern, direkt aus dem Leben, voller positiver Energie und bayrischer Lässigkeit, umgesetzt in klassicher Rock’n’Roll Besetzung

FR 21.07.23 Raiffeisbühne 19:00 Uhr: Lustfinger

Sie haben viel erlebt, einige Hits gelandet, Europa, die USA und Japan betourt, waren immer unbequem, ehrlich und direkt, und sie sind auch 41 Jahre nach der Bandgründung nicht mehr aus der Szene wegzudenken: LustfingeR, die Münchner Kult-Band, die es seit 1981 weit gebracht hat.

FR 21.07.23 Immotionsbühne 20:30 Uhr: Deus Vult

Melodische Dudelsackklänge, gepaart mit knackigen Gitarrenriffs und wuchtigen Schlagzeugeinlagen – das ist es was Deus Vult neben der Außergewöhnlichen Optik ausmacht.

Mittelalter-Rock nennt sich ihr Genre!

SA 22.07.23 Immotionsbühne 20:30 Uhr: Dein Ernst

Ein fantastisches Crossover, das brutal Spaß macht. Knackige Riffs zu Club-Drums, hittige Synthie-Hooks und ein eigentümlich-genialer Sprechgesang zwischen Falco und den Orsons.

SA 22.07.23 Raiffeisenbühne 21:30. The Rockagillys

Im Programm finden man Musik aus den 50er und 60er Jahren – aber auch Stücke aus den 2000er Zeiten werden im Rockabilly Style präsentiert. Trotz gehobenen Alters gilt auf der Bühne immer noch das Motto „always Vollgas“!

DI 25.07.23 Raiffeisenbühne 21:30 Uhr: Tula Troubles

Sie präsentieren ihr umfangreiches, sehr tanzbares Genre, das sie Chanson-Ska nen- nen – eine Verschmelzung von Ska und Reggae mit den Genres von Rock bis Balkan, von Latin über orientalisch bis hin zu romantischen französischen Songs.

DO 27.07.23 Raiffeisenbühne 21:30: Herbergsvater

Neue Deutsche Welle? Das ist HERBERGSVATER aus Landshut! Mit lebendiger Spielfreude und Professionalität präsentieren die längst als NDW-Legenden bezeichneten Damen und Herren von HERBERGSVATER die altbekannten Gassenhauer der NDW. Doch das ist nicht genug: auch feine NDW-Schmankerl kommen nicht zu kurz! Vergessene Glanzstücke finden den Weg mit HERBERGSVATER zurück auf die Bühne.

FR 28.07.23 Immotionsbühne 20:30 Uhr: GSINDL

Der Gesang und das Lebensgefühl ist bayrisch -aber alles andere ist völlig (welt-)offen.

In der musikalischen Grundstimmung rockt es gewaltig, aber die Abwechslung mit Ska, Reggae, Funk und was sonst noch nicht bei 3 auf den Bäumen ist, macht GSINDL so wunderbar anders.

SA 29.07.23 Raiffeisenbühne 21:30 Uhr: IRXN

Fulminant und brachial, mystisch und fröhlich. Brillanter, erfrischender und mitreißender Bavarian HardFolk.

Das komplette Sinnflut-Programm und weitere Informationen sind auf der Sinnflut-Homepage zu finden: www.sinnflut.biz